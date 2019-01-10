Монитор ViewSonic XG350R-C получил вогнутую форму и соотношение сторон 21:9

Компания ViewSonic показала на выставке CES 2019 игровой монитор XG350R-C под новым брендом ELITE. Новинка имеет вогнутую форму, 35-дюймовый экран и соотношение сторон — 21:9. Заявленное время отклика составляет 3 мс, разрешение 3440 на 1440 пикселей, а также обладает контрастностью - 2500:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована поддержка HDR10 и технология AMD FreeSync. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два порта HDMI 2.0 и интерфейс DisplayPort 1.4. Есть концентратор USB 3.0. Продажи устройства ожидаются в ближайшее время. Приобрести новинку можно будет за 790 долларов.