Монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу игровой монитор Gaming Monitor G24i, который был представлен еще в июле этого года. Цена новинки составляет 120 евро. Монитор оснащается 23,8-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 180 Гц, статической контрастностью 1000:1, скоростью отклика 1 мс (GTG), максимальной яркостью 250 нит, точностью цветопередачи ΔE<2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, сертификацией TÜV Comfortable Low Blue Light, поддержкой HDR и FreeSync, портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиоразъемом, подставкой с регулировкой угла наклона и настенным креплением VESA.

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