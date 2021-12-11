Монитор Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам монитора Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear, который оценен в 550 долларов. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB и DCI-P3, а также 100% охватом sRGB, значением DeltaE менее одной единицы, сертификацией DisplayHDR 400 и TUV Low Blue Light, двумя разъемами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, концентратором USB Type-A на два порта, интерфейсом USB-C с возможностью передачи энергии ноутбуку мощностью до 90 Вт, гибко регулируемой подставкой с функцией перевода в портретную ориентацию и подстройкой к ориентации дисплея через экранное меню.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear
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