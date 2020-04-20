Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 100 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Mi Display 1A, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 6 мс, частотой обновления 60 Гц, углами обзора 178 градусов, технологией Low Blue Light для уменьшения интенсивности излучаемого синего света, интерфейсом HDMI и корпусом черного цвета. Также отметим дизайн Three-Micro-Edge с узкими рамками с трёх сторон. Эта особенность делает данный дисплей подходящим для работы в многомониторных конфигурациях. Цена Xiaomi Mi Display 1A составляет 100 долларов.