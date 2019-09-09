Монитор для офиса Lenovo Q24i

На IFA 2019 компания Lenovo презентовала монитор для офиса и дома - это Lenovo Q24i.

Компактный монитор, 24 дюйма с разрешением Full Hd, без краев с трех сторон и толщиной всего 6,9 мм, что очень экономит пространство.

IPS панель, время отклика 4 мс, частота обновления экрана 75 Гц. Модель поддерживает технология FreeSync. Яркость 250 кд/м2 и контрастность 1000: 1. Установлены динамики мощность 3 Вт.

Монитор сертифицирован по стандартам TÜV Rhineland Eye Comfort, что обеспечивает снижение усталости глаз при длительной работе. Экран может быть наклонен и поддерживает стандарт VESA для установки на совместимые кронштейны.

Модель появится продаже появится в октябре 2019 года по цене 169 евро.