Монитор от Philips с IPS матрицей

Philips 243B9 - это 24-дюймовый монитор с разрешением экрана 1080p. Монитор использует IPS матрицу, который обеспечивает комфорт пользователю. Углы обзора монитора составляют 178 градусов.

Philips 243B9 оборудован док-станцией USB - C с подачей питания. Также имеется вход HDMI. Регулировка по высоте до 150 мм и наклона до 90 градусов, благодаря функции SmartErgoBase. В эко-режиме монитор потребляет всего 12,8 Вт.

Антибликовое покрытие, соотношение сторон составляет 16: 9. Подсветка представлена системой W-Led. Частота обновления экрана составляет 75 Гц, а время отклика 4 м/с.