Мониторы LG премиум-класса созданы для современных домашних работников

Новые мониторы премиум-класса LG 2022 года, разработанные для удовлетворения потребностей профессиональных пользователей во всем мире, будут представлены на виртуальной пресс-конференции LG CES 2022 4 января. LG UltraFine Display и LG DualUp Monitor предлагают элегантный и практичный дизайн, расширенные возможности подключения и превосходный пользовательский интерфейс для домашних и офисных работников, включая творческих профессионалов и программистов. Благодаря непревзойденному качеству изображения, высокой производительности, настраиваемости и удобству неудивительно, что оба этих решения были удостоены награды CES 2022 Innovation Awards.

Новый монитор LG UltraFine Display - это монитор профессионального качества, разработанный с учетом потребностей арт-директоров, графических дизайнеров, фото / видео редакторов и стримеров. Его 32-дюймовая панель Nano IPS Black с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) может похвастаться контрастностью 2000: 1 и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая глубокий черный цвет и яркие цвета, которые остаются верными при широком угле обзора. Чтобы поддерживать уровень точности цветопередачи, необходимый для современных дизайнеров, LG UltraFine Display оснащен съемным датчиком автокалибровки.

Монитор LG DualUp Monitor, обладающий многозадачностью, идеально подходит для всех видов задач, таких как создание и кодирование контента. Он оснащен дисплеем Nano IPS с уникальным соотношением сторон 16:18 - это совершенно новый формат на рынке мониторов. Инновационный монитор Square Double QHD (2560 x 2880) с разрешением экрана имеет такое же пространство экрана, что и два 21,5-дюймовых дисплея, и имеет функцию вертикального разделения экрана, которая позволяет пользователям видеть больше одним взглядом. Повышая производительность и удобство, LG 28MQ780 повышает комфорт пользователя с помощью сверх регулируемой подставки LG Ergo, которая экономит место, поскольку она надежно прикрепляется к большинству столов.