Моноблок Colorful G-One Plus оценен в 830 долларов

Компания Colorful пополнила ассортимент моноблоков моделью Colorful G-One Plus, которая может похвастаться стильным дизайном и довольно производительной начинкой. Точнее, речь о новой модификации данного моноблока, который теперь основан на аппаратной платформе AMD. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX с тактовой частотой до 4.9 ГГц и графическим адаптером Radeon RX 6850M XT с лимитом 165 Вт в режиме Beast, 27-дюймовым монитором с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 или 2 ТБ. Цена базовой конфигурации составляет 830 долларов.