Моноблок Lenovo Xiaoxin 27 Ryzen 2025 оценили в 795 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Xiaoxin 27 Ryzen 2025, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 27-дюймовым экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 100 Гц, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB и сертификацией Rhine Low Blue Light и Flicker Free, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, стереодинамиками Harman 2.0, веб-камерой, интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 2.0 и HDMI 2.1, портом RJ45, 3.5-мм аудиогнездом, а также комплектной клавиатурой и мышью. Цена моноблока на дебютном китайском рынке составляет 795 долларов.

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