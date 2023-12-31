Моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 2024 оценен в 735 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Xiaoxin Pro 27 2024, которая основана на чипах Intel Core i5-13420H, i7-13620H и i9-13900H. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 27-дюймовым монитором с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2,5K), кадровой частотой 100 Гц, 99% охватом цветового пространства sRGB и сертификацией Rheinland, камерой с разрешением 2,5K, динамиками Harman, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, интерфейсами USB 2.0, USB-A 3.2, USB-C 3.2 и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, портом Gigabit Ethernet, предустановленной ОС Windows 11 Home, а также беспроводными клавиатурой и мышью в комплекте. Конфигурация с процессором Core i5-13420H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1TБ SSD обойдется в 735 долларов, с i7-13620H и 16 ГБ - в 845 долларов, а с Core i9-13900H и 32 ГБ оперативной памяти - 990 долларов.

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