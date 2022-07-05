Моноблок MSI Modern AM272 получил 27-дюймовый экран

Компания MSI представила моноблоки Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M, которые основаны на чипах Intel Alder Lake-P вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Iris Xe. Новинки также оснастили 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, веб-камерой с поддержкой Windows Hello, биометрической авторизацией Tobii Aware, слотом для одного твердотельного NVMe-накопителя формата M.2 и одного 2,5-дюймового твердотельного накопителя или жесткого диска HDD, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-2666 или 3200 до 64 ГБ, шестью разъемами USB (Type-A и Type-C), двумя интерфейсами HDMI, одним LAN, поддержкой Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также двумя 2,5-Вт динамиками. Отличаются эти модели лишь подставкой с возможностью изменения высота экрана. Цена и дата начала продаж моноблоков будут объявлены позже.