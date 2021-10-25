MonsterLabo объявляет о возвращении безвентиляторного корпуса The Beast v2

Beast - это корпус для ПК без вентилятора формата ATX с двумя радиаторами, способными охладить 400 Вт без движущихся частей. Корпус выполнен из стали и алюминия и вмещает два гигантских радиатора по 3 кг каждый, состоящих из 20 тепловых трубок и 6 медных отводов тепла. Дизайн, полностью посвященный охлаждению. Это первое издание, выпущенное в 2020 году, имело большой успех и было быстро распродано. The Beast вернулся в обновленной версии с расширенной совместимостью с видеокартами и эксклюзивными опциями.

The Beast v2 стоит 790 евро и включает в себя переходную плату Gen4 (LinkUp), полностью закрывающий распределитель для видеокарты (EKWB), комплект термопрокладок (Gelid Ultimate), а также все кронштейны и винты, необходимые для сборки. Также доступны две готовые конфигурации: Insane Edition (Ryzen 9 5900x и RTX 3080) и Extreme Edition (Ryzen 5 5600x и RTX 3070). Поставки начнутся в декабре 2021 года.