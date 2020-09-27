MonsterLabo представляет The Beast с пассивным охлаждением

Компания MonsterLabo анонсировала свой последний продукт - компьютерный корпус The Beast. Новинка выполнена из стекла и алюминия толщиной 6 мм, также весь корпус состоит из двух алюминиевых радиаторов по 3 кг каждый с 10 медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Все это используется для отвода тепла, и при этом корпус может выдерживать TDP до 400 Вт в пассивном режиме. Но если добавить два 140-мм вентилятора, работающих со скоростью 500 об / мин, можно охладить TDP корпуса выше 500 Вт. The Beast имеет размеры 450 мм (Д) x 380 мм (Ш) x 210 мм (В), что позволяет разместить один большой и тяжелый чемодан.

Он поддерживает видеокарты длиной до 290 мм и может полностью поддерживать новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии "Ampere". Предварительные заказы на The Beast начнутся 9 октября, цены неизвестны.