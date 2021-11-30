Montech представила новые корпуса AIR 1000 PREMIUM, LITE и SILENT

MONTECH, инновационный бренд компонентов и периферийных устройств для ПК, представляет линейку корпусов AIR 1000 PREMIUM, AIR 1000 LITE и AIR 1000 SILENT. Каждый корпус AIR 1000 оснащен уникальными функциями, такими как 2 передние панели стеклянная и сетчатая для PREMIUM, универсальный пылевой фильтр и вентиляторы с высокой скоростью воздушного потока для LITE и звукоизоляционные панели для SILENT. Рекомендуемая производителем розничная цена составляет от 69,99 до 95,99 долларов.

Модель AIR 1000 PREMIUM не требует использования инструментов и легко снимается. Выберите стеклянную переднюю панель для полного отображения световых эффектов переднего вентилятора или сетчатую переднюю панель для улучшения воздушного потока. Обе передние панели входят в комплект AIR 1000 PREMIUM, а также с предустановленными вентиляторами ARGB 3x140 мм (спереди) и 1x 120 мм (сзади) и концентратором управления. AIR 1000 PREMIUM доступен в черном и белом цвете.

AIR 1000 LITE ориентирован на воздушный поток благодаря своей легко снимаемой мелкоячеистой передней панели и включенным 3 x 120 вентиляторами с высоким потоком воздуха (2 x спереди, 1x сзади). Достаточный воздушный поток обеспечивается передней панелью с мелкой сеткой, двумя отверстиями вдоль передней панели, а также отверстиями для фильтрации пыли сверху и снизу корпуса. AIR 1000 LITE доступен в черном и белом цвете.

Версия AIR 1000 SILENT идеально подходит для скрытого кейса. Корпус доступен только в черном цвете и оснащен 3 бесшумными вентиляторами по 120 мм (2 спереди, 1 сзади). Все боковые панели облицованы слоем звукоизоляционного винилового материала премиум-класса, который обеспечивает достаточно тихую работу системы даже для профессиональных студий звукозаписи.

Комментарии и отзывы Montech AIR 1000 PREMIUM
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