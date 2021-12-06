Montech представила три корпуса для ПК серии AIR 1000

Компания Montech представила три новых корпуса для ПК с быстросъемными панелями - AIR 1000 PREMIUM, LITE и SILENT.

Новые корпуса компании обеспечивают легкий доступ к внутренним компонентам и максимальный воздушный поток. Версия AIR 1000 PREMIUM включает в себя две передних панели (сетка и стекло), три вентилятора ARGB 140 мм и контроллер ARGB.

Корпус AIR 1000 LITE оснащен тремя 120 мм вентиляторами и съемной сетчатой передней панелью. В свою очередь, AIR 1000 SILENT отличается бесшумными вентиляторами 120 мм в количестве трех штук, а боковые панели корпуса оснащены звукопоглощающим материалом для снижения шума.

Все корпуса серии поддерживают установку радиатором сжо до 360 мм, кулер для ЦП высотой 165 мм и видеокарту длиной до 340 мм, а также до 6 отсеков для накопителей.

Стоимость корпусов серии AIR 1000 начинается от 69 долларов.