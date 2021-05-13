Montech выпустила два новых корпуса AIR 100 ARGB и Lite

Компания Montech объявила о выпуске двух новых компактных корпусов AIR 100 ARGB и Lite. Корпуса представлены в черном и белом исполнении. AIR 100 ARGB в свою очередь будет поставляться с вентиляторами ARGB, а корпус AIR 100 Lite представлен также в черном и белом исполнении, но оснащен двум 120 мм вентиляторами без подсветки.

Отличительной особенностью корпусов является передняя сетчатая панель с пылевым фильтром, а также боковая панель из закаленного стекла. Корпуса поддерживают видеокарту длиной до 330 мм, материнские платы форм-фактора Micro-ATX и Mini-ITX. Для процессорного кулера есть зазор в 161 мм. AIR 100 ARGB и Lite позволяют установить радиаторы СЖО 240 и 280 мм на переднюю панель и радиатор размером 240 мм на верхнюю.

Стоимость AIR 100 ARGB составляет 70 долларов (черная версия) и 76 долларов (белая версия). Корпус AIR 100 Lite оценен в 55 долларов (черная версия) и 60 долларов (белая версия).