Moto G6 смартфон с хорошей камерой

Компания Moto выпустила смартфон бюджетного варианта. Гаджет собран на базе мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 450. Набор памяти включает 3 ГБ «оперативки» и флэш-модуль объемом 32 ГБ. На смартфоне установлена 8-я версия Android. Батарея Moto G6 имеет емкость 3000 мАч.Экран нового телефона имеет диагональ 5,7 дюйма, разрешение дисплея – 2160 х 1080 пикселей. Аппарат получил селфи-камеру на 16 МП с фотовспышкой и сдвоенную тыльную камеру с оптикой 12 МП и 5 МП.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.