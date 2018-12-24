Moto G7 Power и его функции

Компания Moto выпустила смартфон среднего класса. Объем «оперативки» составит 4 ГБ, что по нынешним меркам не так уж много. Утечки утверждают, что новинка будет иметь весьма мощную батарею на 5000 мАч и NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей.Смартфон получил процессор Snapdragon 625. Но это не совсем точно, поскольку показатели производительности превышают параметры этой однокристальной системы. На самом деле результаты тестирования и полученные характеристики указывают на использование в устройстве чипсета Snapdragon 636.О стоимости смартфона пока неизвестно.