Moto Z3 Play новые характеристики

Moto Z3 вновь получил чипсет Snapdragon 835 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64-ГБ внутренним накопителем, а также двойную 12-Мп основную камеру. Для автопортретов применяется 8-Мп модуль f/2.0, обновлен Bluetooth до версии 5.0. Сканер отпечатка пальца переместился на торец. Модуль NFC присутствует, равно как и слот для microSD.Технические характеристики девайса таковы: 6,01" AMOLED-экран с разрешением 2160 х 1080 точек, аккумулятор на 3300 мАч, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основная и 8-Мп фронтальная камеры, восьмиядерный чипсет с частотой 2,7–1,9 ГГц (sic) и ОС Android 8.1 Oreo «из коробки». Размеры смартфона составят 156,42х76,46х6,75 мм, вес – 156 г. О стоимости смартфона пока неизвестно.