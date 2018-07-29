Moto Z3 новые технические характеристики

По большинству технических характеристик смартфон очень похож на Moto Z3 Play индекс которого – XT 1929-4 (по крайней мере, одной из модификаций). Есть два варианта, что такое XT 1929-15. Первый: немного усиленный вариант Moto Z3 Play для Китая с большим аккумулятором и дополнительной памятью, а вместо «2,7—1,9 ГГц» должно было быть написано «1,7–1,9 ГГц» (это похоже на описание Snapdragon 636, а опечатки в TENAA не редкость). Второй: Moto Z3, отличающийся от Play-версии лишь чипсетом (2,7 ГГц – это похоже на Snapdragon 845).Технические характеристики девайса таковы: 6,01" AMOLED-экран с разрешением 2160 х 1080 точек, аккумулятор на 3300 мАч, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основная и 8-Мп фронтальная камеры, восьмиядерный чипсет с частотой 2,7–1,9 ГГц (sic) и ОС Android 8.1 Oreo «из коробки». Размеры смартфона составят 156,42х76,46х6,75 мм, вес – 156 г.О стоимости смартфона пока неизвестно.