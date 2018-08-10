Motorola Atrix Lapdock готовится к релизу

Когда-то давно, когда смартфоны только появились в свет, компания Motorola выпустила док-станцию, куда можно было втыкать смартфон и получать полноценный ноутбук. Это довольно удобное решение для работы с документами или почтой, хотя достаточно быстро ноутбуки вытеснили продукт с рынка — какой смысл покупать смартфон и недо-ноутбук, если можно добавить 100 баксов и купить полноценный компьютер? Теперь появились данные, что к релизу готовится Motorola Atrix Lapdock — док-станция, которую реинкарнировали и решили отправить в продажу. Пока что не совсем понятно сколько такая штука стоит и какие функции будут у продукта, но сам факт решения выпустить станцию уже радует. Это говорит о том, что у производителя есть какие-то хитрые планы по завоеванию рынка и нас это очень даже радует.