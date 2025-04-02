Motorola Edge 60 Fusion оценен в 270 долларов

Компания Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 9 апреля по цене в 270 и 290 долларов за конфигурация с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,7-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркости 4500 нит, 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700C и OIS) и 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 68-Вт проводной быстрой зарядки, прочность по военному стандарту MIL-STD 810H, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и предустановленную операционную систему Android 15.