Motorola Edge 60 Fusion оценен в 270 долларов

Новинка получила 6,7-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркости 4500 нит, 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700C и OIS) и 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 68-Вт проводной быстрой зарядки, прочность по военному стандарту MIL-STD 810H, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и предустановленную операционную систему Android 15.