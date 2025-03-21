Motorola Edge 60 Fusion получит защиту от воды

Авторитетный информатор Абхишек Ядав раскрыл подробности о смартфоне Motorola Edge 60 Fusion, официальный релиз которого состоится 2 апреля. Старт продаж новинки, по словам источника, запланирован на 9 апреля. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и 5G-модемом, 6,7-дюймового изогнутого AMOLED-экрана, селфи-камеры на 32 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT700) и 13 Мп (предположительно сверхширик), аккумулятора ёмкостью 5500 мАч и корпуса с прочностью по стандарту MIL-STD-810 и защитой от воды в соответствии со степенью IP69.

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