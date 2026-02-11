Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках

Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который будет представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит черную, светло-голубую, бирюзовую, зелёную и фиолетовую расцветки, тонкий корпус с изогнутыми гранями и квадратный блок основной камеры.

Предыдущие слухи прочили смартфону наличие 6,78-дюймового дисплея AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 50-Мп тыльной камеры, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, прочности по стандарту MIL-STD-810H, защиты от воды и пыли (IP68 и IP69), аккумулятора ёмкостью 7000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 68 Вт.

