Motorola Edge 70 Pro+ получил четыре 50-Мп камеры

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Pro+, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8500 Extreme с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP8. Новинка также получила 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 точки, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, предустановленной ОС с тремя крупными обновлениями ОС в будущем, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 710 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122 градуса и автофокусом) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 50 Мп с автофокусом, кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 15-Вт беспроводной, а также обратной зарядок, корпус толщиной от 7,19 до 7,34 мм в зависимости от версии, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также поддержку Wi-Fi 7. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 500 долларов.

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