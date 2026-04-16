Motorola Edge 70 Pro получит очень яркий экран

Компания Motorola объявила, что уже 22 апреля в Индии будет представлен смартфон Edge 70 Pro. Одновременно площадка Flipkart раскрыла основные параметры грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8500 Extreme, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, системой охлаждения с испарительной камерой на 4600 кв. мм, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, ОС Android 16 с прошивкой Hello UX, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и 50-Мп основной камерой на базе датчика Sony LYT-710.