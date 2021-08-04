Motorola Edge S Pro представили в Китае

Сегодня смартфон Motorola Edge S Pro был официально анонсирован в Китае — тизер демонстрирует смартфон сзади и спереди, демонстрируя особенности смартфона перед его предстоящим запуском, который запланирован на 5 августа. Недавно американский производитель смартфонов представил на мировом рынке три новых телефона, в том числе Edge 20 Pro, Edge 20 и Edge 20 Lite. Теперь серия прибывает в Китай, а китайская версия получила название «Edge S Pro». Примечательно, что ранее выпущенные модели высокого класса имели перископический телеобъектив с 50-кратным увеличением, который также можно увидеть на недавнем постере с тизерным изображением.

Хотя компания еще не раскрыла каких-либо подробностей об этих устройствах, у нас есть глобальный вариант для того, чтобы понимать, что в итоге получат пользователи. Другими словами, Edge S Pro может иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 870 в паре с 108-мегапиксельным датчиком изображения на задней панели, а также с 50-кратным увеличением суперзума. Он также оснащен OLED-дисплеем, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц. К сожалению, это вся информация, которая у нас есть на данный момент. С другой стороны, нужно понимать, что смартфоны этого производителя не пользуются такой уж высокой популярностью на рынке, а значит, ожидать большого всплеска интереса вокруг гаджета не стоит — с большой долей вероятности устройство останется далеко за десяткой самых продаваемых гаджетов на рынке.