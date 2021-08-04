Motorola Edge S Pro представили в Китае

Хотя компания еще не раскрыла каких-либо подробностей об этих устройствах, у нас есть глобальный вариант для того, чтобы понимать, что в итоге получат пользователи. Другими словами, Edge S Pro может иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 870 в паре с 108-мегапиксельным датчиком изображения на задней панели, а также с 50-кратным увеличением суперзума. Он также оснащен OLED-дисплеем, который поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц. К сожалению, это вся информация, которая у нас есть на данный момент. С другой стороны, нужно понимать, что смартфоны этого производителя не пользуются такой уж высокой популярностью на рынке, а значит, ожидать большого всплеска интереса вокруг гаджета не стоит — с большой долей вероятности устройство останется далеко за десяткой самых продаваемых гаджетов на рынке.