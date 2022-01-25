Motorola Frontier 22 с 200-Мп камерой показали на рендере

Сетевые источники поделились первым изображением и подробностями о смартфоне Motorola Frontier 22, который появится в продаже под другим названием. Итак, аппарат получит топовую платформу Qualcomm SM8475 (Snapdragon 8 Gen 1+), 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц и подэкранным дактилоскопом, селфи-камеру разрешением 60 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 125 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Главной особенностью смартфона станет основная камера с первым в индустрии 200-Мп модулем, который сможет похвастаться оптической стабилизацией изображения. Также сообщается о сверхширокоугольном модуле разрешением 50 Мп и телефото-модуле на 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом.
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