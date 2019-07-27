Motorola Moto E6 и его характеристика

В нижней части корпуса разместился порт micro-USB, на верхней грани — 3,5-мм разъем для наушников. Корпус новинки получил защитное водоотталкивающее покрытие P2i. Список беспроводных интерфейсов включает модули Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 и GPS. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie.Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч разместился под съёмной задней крышкой — при необходимости его нетрудно заменить, не прибегая к помощи специальных инструментов. Фото возможности устройства представлены 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.0, размером пикселя 1,12 микрометра, автофокусом и LED-вспышкой, разрешение сенсора фронталки составляет 5 Мп.Новинка получила 5,5-дюймовый IPS-дисплей Max Vision с разрешением HD+ (1440х720 пикселей) и соотношением сторон 18:9 без отверстий и вырезов. За производительность аппарата отвечает процессор Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет 16 ГБ.Стоимость новой модели составит 150 долларов.