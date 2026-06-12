Motorola Moto G Max оценили в 495 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Max, которая базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, 6,8-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 1272:2772 точки, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H, корпусом толщиной 7,38 мм и массой 183 грамма, подэкранным дактилоскопом и поддержкой сотовых сетей 5G. Цена смартфона на дебютном бразильском рынке составила эквивалент 495 долларов.

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