HUAWEI nova 16 Pro оценили в 575 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона nova 16 Pro, который базируется на фирменной платформе Kirin 9010S. Новинка также оснащается 6,84-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2856:1320 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, фронтальной камерой разрешением 50 Мп и датчиком Red Maple, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (перископический телеобъектив с OIS), 50 Мп (макро) и датчик цветопередачи, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,1 мм и массой 218 граммов. Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 575 долларов за версию с 256 ГБ встроенной памяти.