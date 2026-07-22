Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оценили в 2200 евро

Компания Samsung выпустила на европейский рынок складной флагманский смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra, который получил 8-дюймовый внутренний Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 2504:2256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2520:1080 точек и той же частотой обновления, корпусом толщиной 4,1 мм и 8,9 мм, а также массой 215 граммов, топовым 3-нанометровым чипсетом, конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 17 с фирменной надстройкой One UI 9, а также поддержкой беспроводной связи Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена смартфона составила 2200, 2400 и 2800 евро соответственно.