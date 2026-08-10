iQOO 16T не получит перископный модуль камеры

Авторитетный информатор Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфоне iQOO 16T, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят основной камерой с 200-Мп главным модулем, флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, экраном Samsung с разрешением 2K. При этом модуля с перископным телеобъективом в составе тыльной камеры не будет.

Напомним, что выпущенный в мае этого года iQOO 15T оснащается 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, фирменным игровым чипом Q3, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым OLED-экраном BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 точек, адаптивной кадровой частотой 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и высокочастотным ШИМ-затемнением с частотой 2592 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и основной камерой с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик).
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