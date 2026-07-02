Представлен смартфон Samsung Galaxy Jump 5

Компания Samsung пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Galaxy Jump 5, которая базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопическим сенсором и модемом 5G. Цена смартфона на дебютном корейском рынке составила эквивалент 350 долларов.

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