Представлен смартфон Zinwa Q27 с QWERTY-клавиатурой

Компания Zinwa начала принимать предзаказы на смартфон Zinwa Q27, главной особенностью которого стала физическая QWERTY-клавиатура. Новинка получила 4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080:1240 точек, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, 12 ГБ оперативной памяти, 50-Мп тыльную и 16-Мп фронтальную камеры, два слота для карт SIM, поддержку eSIM и NFC, светодиодный индикатор для уведомлений, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку 33-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленную операционную систему Android 16. Смартфон оценен в 420 и 480 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ соответственно.