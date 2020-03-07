Motorola Moto G8 оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 665

Ранее компания Motorola анонсировала смартфоны Moto G8 Power, Moto G8 Stylus, Moto G8 Plus и Moto G8 Play, теперь же компания представила простую версию смартфона Moto G8.

Смартфон оснастили 6.4 дюймовым дисплеем с разрешением экрана HD+. На дисплее также разместили круглый вырез для 8 Мп фронтальной камеры.

Основная камера получила три модуля. Основной модуль на 16 Мп, его дополняет широкоугольный объектив на 8 Мп и макролинза на 2 Мп.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон появится в продаже ближайшее время с ценником в 240 долларов.