Motorola Moto G82 получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Motorola официально представила смартфон Moto G82, который оценен в 330 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), сверхшириком на 8 Мп и вспомогательным модулем, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, толщиной 8 мм и массой 173 грамма.