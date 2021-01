Motorola One 5G Ace с процессором Snapdragon 750G выпущен

Motorola, принадлежащая компании Lenovo выпустил еще один телефон 5G. Устройство под названием Motorola One 5G Ace является самым доступным телефоном 5G компании.

Motorola One 5G Ace оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ 1920 x 1080 пикселей. Дисплей имеет центральную дырочку, в которой находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Новинка работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 750G, который представляет собой 8-нм процессор со встроенным модемом Snapdragon X52 5G. Процессор работает в паре с вариантами оперативной памяти 4 ГБ / 6 ГБ, а также есть варианты хранения 64 ГБ и 128 ГБ с возможностью расширения через microSD.

В телефоне установлена ​​тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельной основной камеры в комплекте с 8-мегапиксельным сверхшироким модулем, 2-мегапиксельным макросенсором и светодиодной вспышкой. Устройство также оснащено ямочкой под торговой маркой Moto, в которой находится сканер отпечатков пальцев.

Moto One 5G Ace имеет рейтинг IP52 и работает под управлением ОС Android 10 с оболочкой Motorola My UX поверх. Устройство питается от массивной батареи емкостью 5000 мАч. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Moto One 5G Ace поступит в продажу с 14 января только в серебристом цвете за 399 долларов США.