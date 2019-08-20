Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019.

В этом году вице-президент Motorola объявил, что компания разрабатывает складной телефон, добавив, что они не собираются отставать от своих конкурентов. С тех пор ходили слухи о разработке телефона Motorola RAZR с удлиненным гибким дисплеем, а также конструкции, напоминающей классическую раскладушку компании.

LetsGoDigital опубликовал эксклюзивную новую информацию, утверждая, что она является полностью достоверной. Показанная в заметке трехмерная модель была создана дизайнером на основе зарегистрированного компанией Motorola патента. Источник утверждает, что итоговое устройство будет выглядеть примерно так же.

В дополнение к большому гибкому экрану внутри у устройства также будет второй меньший экран на передней панели, который отображает уведомления и прочую информацию. Размеры экрана пока неизвестны. Складной смартфон Motorola не получил флагманскую однокристальную систему, он будет оснащен начинкой, более свойственной устройствам среднего класса, что позволит снизить цену.

В Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.

Цена составит 1500 евро.