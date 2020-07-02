Motorola Razr 5G готовится к релизу

Некоторое время назад компания Motorola выпустила в свет свой складной смартфон, который оказался достаточно интересным, но нельзя сказать, что компания добилась какого-то успеха на рынке. Дело в том, что Motorola Razr достаточно дорогой, при этом у него те же проблемы, что и у других гаджетов со складным дисплеем, так что никто особо не горел желанием бежать в магазин именно за этим продуктом. Теперь в сети появилась информация о том, что производитель планирует сделать упор на Motorola Razr 5G, то есть смартфон будет абсолютно тем же, только у него будет поддержка сотовых сетей пятого поколения. Это позволит производителю привлечь новую аудиторию, но мы сильно сомневаемся в том, что устройство действительно покорит аудиторию пользователей.