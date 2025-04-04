Motorola Razr 60 Ultra показали на рендерах

Известный информатор Эван Бласс опубликовал официальные изображения флагманского складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, конструкция грядущей новинки не будет отличаться от предыдущего поколения. Однако стоит отметить разные материалы задней панели, как в первых поколениях Moto X. Что до технических характеристик, источник сообщает о топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарее ёмкостью 4500 мАч, поддержке 68-Вт проводной быстрой зарядки, 6,96-дюймовом внутреннем OLED-экране и внешнем 4-дюймовом дисплее, оба из которых имеют кадровую частоту 165 Гц.