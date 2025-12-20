Motorola Razr FIFA Edition показали на рендере

Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал изображение складного смартфона Motorola, который будет создан в партнёрстве с FIFA и приурочен к грядущему Чемпионату мира по футболу. Отметим зелёную расцветку и логотип мундиаля 2026 года. Предполагается, что технически аппарат будет идентичен модели Razr 60.

Напомним, что Razr 60 имеет в своём оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400X, 6,96-дюймовый внутренний экран pOLED LTPO с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешний 3,63-дюймовый дисплей pOLED с разрешением 1056:1066 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическую стабилизацию) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.