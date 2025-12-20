Motorola Razr FIFA Edition показали на рендере

Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал изображение складного смартфона Motorola, который будет создан в партнёрстве с FIFA и приурочен к грядущему Чемпионату мира по футболу. Отметим зелёную расцветку и логотип мундиаля 2026 года. Предполагается, что технически аппарат будет идентичен модели Razr 60.

Напомним, что Razr 60 имеет в своём оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400X, 6,96-дюймовый внутренний экран pOLED LTPO с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешний 3,63-дюймовый дисплей pOLED с разрешением 1056:1066 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическую стабилизацию) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок.
Глобальный Redmi Note 15 Pro LTE оценили в 305 долларов …
Компания Redmi выпустила на европейский рынок смартфоны Note 15 LTE и Note 15 Pro LTE, которые пока досту…
Представлен смартфон Bigme HiBreak S с E ink-экраном…
Компания Bigme пополнила ассортимент смартфонов моделью HiBreak S с дисплеем E Ink, который выйдет в цвет…
Oppo выпустила Find X9 и Find X9 Pro за пределами Китая…
Компания Oppo официально представила на международном рынке свои флагманы Find X9 и Find X9 Pro, которые …
iPhone Air раскупили в Китае в день релиза…
Решение Apple уменьшить толщину iPhone Air привело к ряду компромиссов, однако это нисколько не помешало …
HONOR X5c Plus оценили в 85 долларов…
Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью X5c Plus, которая основана на 12-наноме…
Samsung Galaxy S26 Ultra не получит новый аккумулятор…
Авторитетный инсайдер Ice Unviverse опроверг слухи о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ult…
Представлен складной смартфон Nubia Fold…
Компания Nubia пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nubia Fold, которая основана на прошлого…
Представлен флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra …
Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Z80 Ultra, которая основана на топово…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor