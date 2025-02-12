Motorola Razr Plus 2025 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения складного смартфона Motorola Razr Plus 2025, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит темно-зеленую расцветку с тыльной панелью из искусственной кожи и крупным внешним экраном, тонкие рамки вокруг внутреннего дисплея и сдвоенную основную камеру. Ранее в базе данных бенчмарка Geekbench был протестирован смартфон Motorola Razr Plus 2025. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 15. Предполагается, что перед нами одна и та же модель. Просто Razr Plus 2025 будет продаваться на американском рынке, а в других регионах выйдет Razr 60 Ultra.