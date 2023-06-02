Motorola Razr+ будет стоить 1000 долларов

Стала известна цена глобальной версии смартфона Motorola Razr 40 Ultra, который был представлен вчера в Китае. Если в Поднебесной за новинку просят от 800 до 900 долларов, то в США она появится в продаже 23 июня по цене в 1000 долларов за базовую версию. При этом на американском рынке смартфон выйдет под названием Motorola Razr+.

Motorola Razr+ также оснащается производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,9-дюймовым гибким pOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 22:9 и частотой обновления 165 Гц, 3,6-дюймовым внешним pOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), батареей на 3800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 33 Вт и 5 Вт соответственно, ОС Android 13 «из коробки», адаптером Wi-Fi 6E, поддержкой NFC, боковым сканером отпечатков пальцев и защитой от брызг в соответствии со степенью IP52.