Motorola ThinkPhone 2025 получит защиту от воды

Профильное издание Android Headlines поделилось качественным изображением и подробностями о характеристиках смартфона Motorola ThinkPhone 2025, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, плоского 6,36-дюймового LTPO POLED-дисплея с разрешением 2670:1200 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (трёхкратное оптическое приближение), аккумулятора ёмкостью 4310 мАч, поддержки 68-Вт проводной быстрой зарядки, корпуса с габаритами 154,1:71,2:8,1 мм и массой 171 грамм, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и тыльной панелью из углеродного волокна.