Motorola анонсировала смартфон с "гиперзарядкой"

2019-12-09, Автор - Ramil; Продукт - One Hyper; [33]
Motorola One Hyper был анонсирован на этой неделе. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 675 SoC и 4 ГБ оперативной памяти. Согласно спецификациям, он будет в среднем ценовом диапазоне смартфонов с ОС Android 10. Смартфон выделяется и другими функциями.

6,5 дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2340 пикселей. Батарея емкостью 4000 мАч с 45 Вт "гиперзарядкой". Он способен зарядиться от 0% до 75% всего за полчаса.

Motorola One Hyper имеет два сенсора сзади, один из которых представляет собой 64 Мп камеру, а второй 8 Мп широкоугольный объектив. Фронтальная камера всплывающая, имеет сенсор на 32 Мп.

Комментарии и отзывы One Hyper
Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой ко...
Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Genius, которая не перестает ...
Apple Watch смогут контролировать симпто...
Apple Watch смогут контролировать симптоApple продолжает исследовать новые инструменты диагностики и мониторинга для самых популярных часов в мир...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Sony Xperia 2 ...
Sony Xperia 2 Компания Sony выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Sony Xperia 2. Ап...
ROG Phone 2 и его функции...
ROG Phone 2 и его функцииКомпания Asus выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием ROG Phone 2. Аппарат имеет объе...
Свежая модель от Vivo Y7s...
Свежая модель от Vivo Y7sКомпания Vivo выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Vivo Y7s. Аппарат имеет...
Мощная новинка Asus ROG HyperCharge ...
Мощная новинка Asus ROG HyperCharge Компания Asus выпустила новый игровой смартфон среднего варианта под названием Asus ROG HyperCharge. А...


Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкойОбзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествийОбзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествий
Обзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофономОбзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор плюсов и минусов Nokia 7.2 64GB. Стильный середняк с отличной камеройОбзор плюсов и минусов Nokia 7.2 64GB. Стильный середняк с отличной камерой
Обзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 ВтОбзор Sinbo SHD-7064. Фен с 3 режимами нагрева на 2000 Вт
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G В последнее время индивидуальный электрический транспорт набирает все большую популярность: людей на мон...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. Пе...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. ПеКомпания Nokia когда-то давно была лидером рынка мобильных телефонов, а потом и смартфонов, но довольно б...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пе...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пеПришло время поговорить о четвёртой части культовой серии, которая вот уже много лет радует нас интересны...
В России представили realme X2 Pro с дис...
В России представили realme X2 Pro с дис4 декабря в Москве прошла презентация первого флагмана от realme — X2 Pro. Новинка получила самые последн...
Предварительный обзор Philips 276C8. Оче...
Предварительный обзор Philips 276C8. ОчеСегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который за свои деньги предлагает и высокое качест...
Обзор Brain: Code. Необычная головоломка...
Обзор Brain: Code. Необычная головоломкаДовольно редко нам удается найти действительно качественную игру, которая не только выглядит привлекатель...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor