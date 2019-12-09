Motorola One Hyper был анонсирован на этой неделе. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 675 SoC и 4 ГБ оперативной памяти. Согласно спецификациям, он будет в среднем ценовом диапазоне смартфонов с ОС Android 10. Смартфон выделяется и другими функциями.

6,5 дюймовый дисплей с разрешением 1080 х 2340 пикселей. Батарея емкостью 4000 мАч с 45 Вт "гиперзарядкой". Он способен зарядиться от 0% до 75% всего за полчаса.

Motorola One Hyper имеет два сенсора сзади, один из которых представляет собой 64 Мп камеру, а второй 8 Мп широкоугольный объектив. Фронтальная камера всплывающая, имеет сенсор на 32 Мп.