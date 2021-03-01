Motorola анонсирует три модели умных часов Moto G, Moto Watch и Moto One

Уже этим летом компания Motorola готовит выпустить умные часы Moto G, Moto Watch и Moto One. На данный момент они находятся на стадии разработки. По сравнению с предыдущими часами серии Moto 360, в новых часах используется новый подход к деталям, дизайну и характеристикам.

Благодаря представленным изображениям с презентации, мы можем видеть дизайн трех моделей. К сожалению характеристики новых устройств неизвестны и будут раскрыты ближе к запуску. Известно только то, что часы оснащены операционной системой WearOS и платформой Qualcomm.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G, Moto Watch и Moto One
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