Motorola подтвердила список устройств, которые получат обновление Android 11

Компания Motorola подтвердила названия смартфонов, которые могут получить обновление ОС Android 11.

Среди различных телефонов, выпущенных Motorola в прошлом году, обновление ОС Android 11 будет доступно только для Motorola Razr (2019), Motorola One Action, Motorola One Vision и Motorola One Hyper.

Среди телефонов, выпущенных в этом году, Motorola Razr 5G, Motorola Edge, Motorola Edge+, Motorola One 5G, Motorola One Fusion, Motorola One Fusion+, Moto G8, Moto G8 Power, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto G Fast, Moto G Power, Moto G Pro, Moto G Stylus, Moto G9, Moto G9 Play, Moto G9 Plus и Moto G9 Power указаны в списке устройств, которые получат обновление Android 11.