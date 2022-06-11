Motorola представила два новых смартфона Moto G62 и Moto G42

Компани Motorola представила два новых смартфона Moto G62 и Moto G42.

Смартфон Moto G62 предлагает 6,5-дюймовый экран Full HD+ IPS (2400 x 1080 пикселей), встроенную фронтальную камеру 16 МП, основную камеру 50 МП с датчиками 8 и 2 МП. Основан смартфон на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 480+ с 4 ГБ ОЗУ и внутренней флэш-памятью 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки 20 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке питания, защита от брызг (IP52), NFC.

В свою очередь, Moto G42 оснащен OLED-экраном, процессором Snapdragon 680. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой My UX.

Цену новинок производитель не раскрывает.