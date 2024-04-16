Motorola представила наушники Moto Buds

Сегодня компания Motorola официально представила свою совершенно новую серию смартфонов, после чего производитель заявил, что также создал и новые беспроводные наушники. Речь идёт о модели Moto Buds — это достаточно доступная модель, представленная в четырёх ярких цветах. Производитель отметил, что у наушников есть все необходимые характеристики и возможности, но для тех, кто хочет получить больше, есть и флагманская модель. Топовая версия наушников получила название Moto Buds+ — эти наушники предоставляют более продвинутые функции, но и стоят дороже. Moto Buds оснащены драйверами диаметром 12,4 мм, поддерживают аудио высокого разрешения и активное шумоподавление с тремя микрофонами.

Ещё эти наушники подключаются к источнику сигнала по протоколу Bluetooth 5.3 и имеют дизайн, который не боится попадания влаги. Время работы от батареи наушников оценивается в 9 часов при отключенной технологии ANC, а зарядное устройство может продлить время автономной работы до 42 часов. Стоят такие наушники 60 долларов. Наушники Moto Buds+ оснащены двумя драйверами с 11-мм низкочастотными и 6-мм высокочастотными излучателями — такая конфигурация реализована в каждом наушнике. Также данные наушники поддерживают аудио высокого разрешения, технологию Dolby Atmos и Dolby Head Tracking, но только в паре со смартфонами, которые тоже эти технологии поддерживают. Эти наушники стоят уже 130 долларов, то есть более чем в два раза дороже доступной модели.