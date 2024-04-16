Motorola представила наушники Moto Buds

Ещё эти наушники подключаются к источнику сигнала по протоколу Bluetooth 5.3 и имеют дизайн, который не боится попадания влаги. Время работы от батареи наушников оценивается в 9 часов при отключенной технологии ANC, а зарядное устройство может продлить время автономной работы до 42 часов. Стоят такие наушники 60 долларов. Наушники Moto Buds+ оснащены двумя драйверами с 11-мм низкочастотными и 6-мм высокочастотными излучателями — такая конфигурация реализована в каждом наушнике. Также данные наушники поддерживают аудио высокого разрешения, технологию Dolby Atmos и Dolby Head Tracking, но только в паре со смартфонами, которые тоже эти технологии поддерживают. Эти наушники стоят уже 130 долларов, то есть более чем в два раза дороже доступной модели.